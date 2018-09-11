شؤون فلسطينية

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت شرطة محافظة رام الله مساء اليوم الثلاثاء، القبض على أخطر تاجر للمخدرات والمسجل بحقه عدد كبير من قضايا المخدرات.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "في كمين محكم نصبته الشرطة في رام الله بعد حصولها على معلومات استخبارية دقيقه ومتابعة ومراقبة حثيثة  تمكنت  خلالها من القاء القبض على اكبر تاجر للمخدرات والصادر بحقه 9 مذكرات توقيف وعدد  كبير من قضايا الاتجار بالمخدرات ونشاطه يمتد بين المحافظات".

واضاف ارزيقات: "العملية استمرت لعدة ساعات تم خلالها مراقبة ومتابعة هذا الشخص بتحركاته بين العديد من المحافظات بالتنسيق مع افرع مكافحة المخدرات في رام الله وضواحي القدس ونابلس وقد تم نصب كمين له في محافظة رام الله وعند وصوله تمكنت الشرطة من القبض عليه و وتوقيفه لحين احالته للنيابة العامة".

وبين ارزيقات ان هذا الشخص ملاحق ومطلوب منذ عدة سنوات و تمكن من الفرار من عدة كمائن واطلق النار تجاه قوات الامن في اكثر من مرة وحاول دهسهم .

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بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

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