شؤون فلسطينية

الحسيني: أعضاء من المجلس الوطني يعقدون اجتماعا الليلة في الخان الأحمر

الحسيني: أعضاء من المجلس الوطني يعقدون اجتماعا الليلة في الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أكد عدنان الحسيني عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس، أن أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني سيعقدون اجتماعا لهم الليلة في قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، لبحث سبل التصدي لإجراءات هدم القرية، وذلك بدعوة من دائرة القدس في منظمة التحرير.

وقال الحسيني: "إن الأعضاء سينضمون إلى جموع المعتصمين في القرية، موضحاً أن هذا التحرك يهدف للفت النظر إلى ما تتعرض له قرية الخان الأحمر لدى البرلمانيين الدوليين الذين يتواصلون معهم بشكل دائم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ودعا الحسيني أبناء شعبنا إلى الرباط والاعتصام في بوابة القدس الشرقية التي تتعرض لتطهير عرقي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال: "إننا في مرحلة مفصلية وتاريخية من قضيتنا، يتطلب موقفا وطنيا للدفاع عن حلمنا في إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، ونحن نتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية سيحاسبنا عليها جيل المستقبل، ولن نسمح بأن يتم تهويد بوابة عاصمتنا الأبدية".

أخبار ذات صلة

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

المالكي يطالب بتأمين الموارد المالية لموازنة وكالة (أونروا)

المالكي يطالب بتأمين الموارد المالية لموازنة وكالة (أونروا)

وزراء الخارجية العرب يحذرون من المساس بولاية (أونروا) أو تقليص خدماتها

وزراء الخارجية العرب يحذرون من المساس بولاية (أونروا) أو تقليص خدماتها

الثقافة تهنئ شقير لاختيار روايته &#34;أنا وصديقي الحمار&#34; على لائحة الشرف العالمي

الثقافة تهنئ شقير لاختيار روايته "أنا وصديقي الحمار" على لائحة الشرف العالمي

النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

مجدلاني يرحب بدعوة خمس دول اروبية لوقف هدم الخان الاحمر

مجدلاني يرحب بدعوة خمس دول اروبية لوقف هدم الخان الاحمر

الطيبي وزحالقة يطلعان ابو الغيط على مخاطر قانون القومية

الطيبي وزحالقة يطلعان ابو الغيط على مخاطر قانون القومية

أبو الغيط: القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة وهناك رغبة أمريكية لإفراغها من محتواها

أبو الغيط: القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة وهناك رغبة أمريكية لإفراغها من محتواها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

بعد ملاحقات لعدة سنوات.. الشرطة برام الله تلقي القبض على أخطر تاجر مخدرات

الثقافة تهنئ شقير لاختيار روايته &#34;أنا وصديقي الحمار&#34; على لائحة الشرف العالمي

الثقافة تهنئ شقير لاختيار روايته "أنا وصديقي الحمار" على لائحة الشرف العالمي

النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

مجدلاني يرحب بدعوة خمس دول اروبية لوقف هدم الخان الاحمر

مجدلاني يرحب بدعوة خمس دول اروبية لوقف هدم الخان الاحمر

الطيبي وزحالقة يطلعان ابو الغيط على مخاطر قانون القومية

الطيبي وزحالقة يطلعان ابو الغيط على مخاطر قانون القومية

الاحتلال يشدد من حصاره على قرية الخان الأحمر

الاحتلال يشدد من حصاره على قرية الخان الأحمر

الشرطة تضبط آلتين للتنقيب عن الآثار و21 قطعة أثرية في الخليل

الشرطة تضبط آلتين للتنقيب عن الآثار و21 قطعة أثرية في الخليل

منوعات

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

فيديو: حنان ترك تحرج سما المصري بعد إعلانها عن موعد خلعها للحجاب

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

بعد أن ألغت حفلة زفافها فجأة: اليكم حقيقة طلاق ناهد السباعي

تسريبات كشفت تفاصيل عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق

تسريبات كشفت تفاصيل عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق

بعد الملابس والأحذية.. مايا دياب تخترع &#34;تقليعة&#34; جديدة لشرب العصير

بعد الملابس والأحذية.. مايا دياب تخترع "تقليعة" جديدة لشرب العصير

نانسي عجرم تخضع لإختبار كشف جنس جنينها أمام الجمهور

نانسي عجرم تخضع لإختبار كشف جنس جنينها أمام الجمهور

وائل كفوري وقع في فخ تصريحاته: اكتفِ بالغناء الكلام ليس ملعبك

وائل كفوري وقع في فخ تصريحاته: اكتفِ بالغناء الكلام ليس ملعبك

فنان مصري شهير يكشف لأول مرة عن إصابته بسرطان الرئة

فنان مصري شهير يكشف لأول مرة عن إصابته بسرطان الرئة

فيديو: يسرا تحدث ضجة بجلسة تصوير جديدة

فيديو: يسرا تحدث ضجة بجلسة تصوير جديدة

بعد أن ضربها وفضحته.. المياه تعود لمجاريها بين نادين الراسي وإبنها مارك

بعد أن ضربها وفضحته.. المياه تعود لمجاريها بين نادين الراسي وإبنها مارك

3 نجوم بخصرها.. مصمم وشوم عمرو دياب بفك طلاسم وشم الهضبة ودينا الشربيني

3 نجوم بخصرها.. مصمم وشوم عمرو دياب بفك طلاسم وشم الهضبة ودينا الشربيني

عربي

عون: السياسة الدولية في الشرق الأوسط شجعت اسرائيل على تهويد القدس

عون: السياسة الدولية في الشرق الأوسط شجعت اسرائيل على تهويد القدس

شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود

الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود