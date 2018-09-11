الحسيني: أعضاء من المجلس الوطني يعقدون اجتماعا الليلة في الخان الأحمر





وقال: "إننا في مرحلة مفصلية وتاريخية من قضيتنا، يتطلب موقفا وطنيا للدفاع عن حلمنا في إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، ونحن نتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية سيحاسبنا عليها جيل المستقبل، ولن نسمح بأن يتم تهويد بوابة عاصمتنا الأبدية".



رام الله - دنيا الوطنأكد عدنان الحسيني عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس، أن أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني سيعقدون اجتماعا لهم الليلة في قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، لبحث سبل التصدي لإجراءات هدم القرية، وذلك بدعوة من دائرة القدس في منظمة التحرير.وقال الحسيني: "إن الأعضاء سينضمون إلى جموع المعتصمين في القرية، موضحاً أن هذا التحرك يهدف للفت النظر إلى ما تتعرض له قرية الخان الأحمر لدى البرلمانيين الدوليين الذين يتواصلون معهم بشكل دائم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ودعا الحسيني أبناء شعبنا إلى الرباط والاعتصام في بوابة القدس الشرقية التي تتعرض لتطهير عرقي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.