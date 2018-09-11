النائب عطون: القدس تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون: "إن المدينة المقدسة اليوم تعيش أخطر مرحلة من مراحل وجودها، داعيا للتصدي لمحاولات الاحتلال فرض أمر واقع فيها خلال ما يسمى بالأعياد اليهودية".وأضاف عطون في تصريحات لوسائل الإعلام: "إن الاحتلال يحاول اليوم فرض واقع جديد في المسجد الأقصى بعد أن نزع الولاية السياسية عن القدس واعتبرها مدينة خالصة له"، مشيرا أنه يحاول نشر روايته التلمودية على أبناء القدس من خلال فرض المناهج الإسرائيلية عليهم.وحذر النائب المبعد من خطورة ما يقوم به الاحتلال لتهويد باب الرحمة، موضحا أن المعيق الوحيد الآن لمخططات الاحتلال هو صمود المقدسيين وتحديهم للاحتلال من خلال وجودهم وثباتهم في المدينة، رغم المعركة غير المتكافئة بينهم وبين مؤسسات الاحتلال القضائية والتشريعية والتنفيذية والأمنية.وطالب عطون بتوحيد الجهود الفلسطينية الشعبية والرسمية، والعربية والإسلامية، لنصرة القدس وأهلها على كافة الأصعدة، لإن المعركة في القدس اليوم هي معركة صمود ووجود.وشدد النائب في التشريعي على ضرورة الوحدة وإتمام المصالحة الفلسطينية للتصدي لصفقة القرن والتحديات الكبيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، قائلا: "إذا لم توحدنا القدس ومعاناة الأسرى ودماء الشهداء والدفاع عن الأرض الفلسطينية فما الذي سيوحدنا؟".