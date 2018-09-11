مجدلاني يرحب بدعوة خمس دول اروبية لوقف هدم الخان الاحمر

رام الله - دنيا الوطنرحب الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، بدعوة كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حكومة الاحتلال لوقف مخططها بهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس، مشيرا أن تلك الدعوة بحاجة الى اجراء عملي وفعلي على الارض، بممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال، منها وقف كافة اشكال التعاون مع الاحتلال ومقاطته اقتصاديا .وتابع د. مجدلاني اذ نرحب بتلك الخطوة من الدول الاوروبية الخمس ، فاننا نتوجه بالدعوة لضمان وقف مخطط الاحتلال الاجرامي ضد الخان الاحمر، حيث أن حكومة الاحتلال تسعى لاحكام السيطرة على مدينة القدس وتضييق الخناق عليها عبر هدم تجمع الخان استكمالا للمشروع المسمى اي 1 ، الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.وأشار د. مجدلاني إلى أن للاتحاد الاوروبي دور كبير في منطقة الشرق الاوسط، وتعتبر اغلب المشاريع الفلسطينية في المناطق (ج)، تأتي بدعم وتمويل من دول الاتحاد الاوروبي، حيث تقوم حكومة الاحتلال بالهدم ومنع البناء بتلك المناطق ومن ضمنها منطقة الخان الاحمر ، في سياسة واضحة من الاحتلال ، لابتلاع المزيد من اراضي الدولة الفلسطينية.وأكد د. مجدلاني على أن الانتقال من لغة البيانات الدبلوماسية والدعوات الخجولة من قبل دول الاتحاد الاوروبي بات امر ضروريا ، في سبيل الضغط على الاحتلال الذي يعمل بدعم ورعاية امريكية واضحة ، وأن استمرار ذلك سوف يؤدي الى قتل حل الدولتين ، وانهاء اي فرصة قادمة للسلام .