الطيبي وزحالقة يطلعان ابو الغيط على مخاطر قانون القومية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد لجنة القدس في القائمة المشتركة، النائب د. أحمد الطيبي والنائب د. جمال زحالقة، الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، واطلعاه على مخاطر قانون القومية اليهودية وإسقاطاته على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والشعب الفلسطيني عمومًا وبالأخص على القدس.وشرح الوفد كيف يدعم القانون تهويد القدس من خلال تشجيع ودعم الاستيطان اليهودي فيها ومن خلال حرمان أهل القدس من تقرير المصير والمس بمكانة اللغة العربية وتقليص إمكانية استعمالها.واستعرض الوفد تفاصيل الطابع الكولونيالي العنصري للقانون ودعا الجامعة العربية للتحرك لإدانة القانون والعمل ضده دوليًّا.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، انه يثمّن ويقدر نضال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وتمسكهم بهويتهم وأكد ان الجامعة ستبحث المقترحات التي تقدم بها الوفد، حيث سيكون قانون القومية احد البنود في جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد الْيَوْمَ في مقر الجامعة في القاهرة.