الخارجية التركية: إغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يعكس فقدان حياديتها

رام الله - دنيا الوطناعتبر حامي أقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية حامي، أن قرار واشنطن اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، يعكس فقدان حيادية الادارة الامريكية في عملية السلام بالشرق الأوسط.ووصف أقصوي في تصريح مكتوب، القرار الأمريكي بأنه "مقلق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول) التركية.وأكد أن القرار يشكل مؤشرا إضافيا على فقدان الولايات المتحدة دورها كوسيط حيادي في عملية السلام.ولفت إلى أن هذا القرار لن يسهم سوى في التشجيع على المضي قدما في الجهود الرامية لتقويض رؤية حل الدولتين.وشدد أقصوي على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، ودعم الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل ودائم للمسألة الفلسطينية.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر2017، قرارها بإغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل اتخاذ قرار بإغلاقها أمس الإثنين.ويرفض الرئيس عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كما أعلن مرارًا رفض "صفقة القرن" الأمريكية، التي يقول إنها "تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية".وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران/يونيو1967 أساسا لحل الدولتين؛ ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ أبريل/ نيسان 2014.