عون: السياسة الدولية في الشرق الأوسط شجعت اسرائيل على تهويد القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن السياسات الدولية التي لا تزال معتمدة في الشرق الأوسط، تزيد النقمة والتطرف وتفسح المجال واسعا للعنف.وقال عون في كلمة له اليوم الثلاثاء، امام البرلمان الاوروبي في ستراسبوغ: "إن هذه السياسات الخالية من مقياس العدالة، تؤدي الى التشكيك بصحة تطبيق الديموقراطية في الدول التي تعتبر رائدة في اعتمادها إياها نظاما سياسيا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واعتبر ان هذه السياسات دفعت إسرائيل إلى تهويد القدس وإعلانها عاصمة لها، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية، وبالتصويت في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، بل أنها لم تكتف بذلك بل أقرت (قانون القومية اليهودية) لدولة اسرائيل.ولفت إلى أن هذا القانون استكمل، بالقرار الاميركي الذي اتخذ مؤخرا بحجب التمويل عن وكالة الأونروا، وهو بداية لفرض التوطين على الدول المضيفة للاجئين، مؤكدا رفض لبنان لهذا الواقع من أجل العدالة والمساواة بين البشر.