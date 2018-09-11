أبو الغيط: القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة وهناك رغبة أمريكية لإفراغها من محتواها

أكد أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لهجمة شرسة، لافتا إلى أن هناك رغبة من قبل الادارة الامريكية، لإفراغها من محتواها.



وقال ابو الغيط في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس وزراء خارجية في جامعة الدول العربية: "أليست القضية الفلسطينية في مضموها هي قضية ارض اغتصبت وفُرغت من اهلها؟".





وأضاف: "إذا أُزيحت القدس عن طاولة المفاوضات، فعلى ماذا سنتافوض"، متابعا بقوله: "مخطئ من يظن بأن الفلسطينيين يقفون لوحدهم"، مؤكدا في الوقت ذاته أن من يريد عزل الفلسطينيين لن ينجح سوى في عزل نفسه فقط.





وفي سياق ذي صلة، أوضح أبو الغيط، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفضت يدها اليوم من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وتشكك بشرعيتها، رغم أنها أُقرت من قبل الامم المتحدة.





وحيى أبو الغيط دولة الباراغواي على تراجعها بنقل سفارتها الى القدس.

رام الله - دنيا الوطن