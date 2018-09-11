شؤون فلسطينية

الاحتلال يشدد من حصاره على قرية الخان الأحمر

الاحتلال يشدد من حصاره على قرية الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حصارها على قرية الخان الأحمر، شرق القدس، ودققت في هويات كل من يغادر التجمع، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول إليه.

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر، في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين، وشددت من حصاره بعد نجاح المقاومة الشعبية في بناء تجمع "الوادي الأحمر" بالقرب من القرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف عساف: "الساعات المقبلة ستكون حاسمة"، داعيًا إلى تكثيف التواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لعملية الهدم.

وتابع: "إذا فشلنا في الخان الأحمر سنعرّض 225 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية لمصير مماثل، لذلك علينا إفشال المشروع لإسقاط أية مشاريع مشابهة قد تتبعه".

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