شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غدًا الأربعاء، سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (8/27) + حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 6:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما طالبت بإحضار "حجة عدم ممانعة" للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم.

يشار إلى أن معبر رفح أغلق اليوم بسبب إجازة رأس السنة الهجرية.

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