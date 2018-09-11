غطاس: الرئيس أبو مازن سيُفجر مفاجآت مدوّية خلال خطابه بالأمم المتحدة

أكد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيفجر مفاجآت مدوّية، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا الشهر.وقال غطاس لـ"دنيا الوطن": هذه المفاجأت قد تصل إلى التلويح بالتنصل من كل الاتفاقات، والالتزامات السابقة التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، سواءً مع إسرائيل، أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح، أن هذا الشهر سيكون حاسمًا لكثير من القضايا المصيرية، وتحديدًا الفلسطينية منها، وبالأخص على مستوى المصالحة، مشيرًا إلى أنه ستتضح الكثير من الملفات الغامضة، بما فيها صفقة القرن، وما يسمى بدولة غزة، إضافة لخطط السلطة الفلسطينية لمواجهة مشاريع ترامب، ضد الحقوق والثوابت الوطنية.وأشار غطاس، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعض زعماء الدول العربية، سيلتقوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعدها سيتبلور موقفًا جديدًا، إما عرقلة المشروع الأمريكي قليلًا، أو أنه سيأخذ دفعة جديد.واعتبر غطاس، في ختام حديثه، أن العلاقة الفلسطينية- الأمريكية، سيتم تحديدها بشكل رسمي ونهائي وبشكل أكثر وضوحًا من الآن، وبناءً على ذلك قد تتغير معالم القضية الفلسطينية.