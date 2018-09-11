الجنائية الدولية ترد على تهديدات بولتون: لن يردعنا شيء

رام الله - دنيا الوطنردت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، على تهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بفرض عقوبات على قضاتها في حال حققوا بالأنشطة الأمريكية في أفغانستان.وأكدت المحكمة، أنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء"، مشيرة إلى إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة، وفق وكالة (رويترز).وأضافت: "المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيًا مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة".يذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت باتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثل فرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.