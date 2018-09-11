مصرع نحو 35 شخصا في انفجار شاحنة وقود في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 35 شخصاً مصرعهم أمس الاثنين، في أصيب المئات، في انفجار شاحنة وقود في ولاية ناساراوا شمال نيجيريا، بحسب ما ذكرته وكالة إدارة الطوارئ بالولاية.





وقال مسؤول بالوكالة: "إن الحادث وقع يوم الاثنين في محطة للبنزين على طريق يربط العاصمة أبوجا بشمال نيجيريا وجنوبها".



وقال عثمان أحمد القائم بأعمال مدير الوكالة نقلا عن إفادة أحد الشهود: "إن الشاحنة انفجرت بينما كانت في مرحلة تفريغ الوقود. وأضاف أن الوكالة تحقق في الحادث"، وفقا لما جاء على موقع وكالة (رويترز).



وأضاف: "تأكدنا من مقتل 35 وإصابة أكثر من مئة. معظم من لاقوا حتفهم هرعوا إلى منطقة الحادث ليروا ما حدث.





رام الله - دنيا الوطن