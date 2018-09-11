(فلورانس).. إعصار قوي يقرب من سواحل كارولينا بأمريكا







أما الإعصار الثالث الذي سمّي (هيلين) فإنه قد لا يشكل خطورة عند وصوله اليابسة.

وأطلق على الإعصار الثاني اسم (إيزاك) الذي يتوقع أن يكون أقوى الأعاصير التي ستضرب الولايات المتحدة في عام 2018، ويتوقع أن يصل اليابسة الاثنين المقبل.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أن سلطات ولاية كارولينا الجنوبية أصدرت أوامر لإخلاء نحو مليون مواطن من سكان هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استعدادا لإعصار وصف بـ"شديد الخطورة".ووصف حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري مكماستر في مؤتمر صحفي الإعصار الذي أطلق عليه اسم (فلورانس)، بأنه "شديد الخطورة"، مشيرا الى أن السلطات بدأت إخلاء الشريط الساحلي بطول 320 كيلومترا ابتداء من اليوم الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وإعصار (فلورانس)، هو من بين ثلاثة أعاصير تتشكل في المحيط الأطلسي، وصنّفت قوته أربع درجات، ويتوقع أن يضرب الخميس ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية، على أن يبدأ بالوصول الى اليابسة ابتداء من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي الأمريكي. ووفق خبراء الطقس، فإن الإعصار سيحمل معه أمطارا غزيرة قد تشكل سيولا في الولايتين.وإضافة إلى ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، تم الإعلان عن حالة طوارئ في ولاية فرجينيا وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.وإضافة الى إعصار فلورانس، فغن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة يقوم بتتبع إعصارين آخرين.