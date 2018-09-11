الشرطة تضبط آلتين للتنقيب عن الآثار و21 قطعة أثرية في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم آلتين تستخدمان للكشف عن المعادن والآثار و21 قطعة أثرية داخل مركبة غير قانونية في بلدة بني نعيم قضاء الخليل .





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دوريات مركز شرطة بني نعيم في متابعة المركبات غير القانونية، فقد تم إيقاف إحدى المركبات من أجل فحصها وقد تبين بأنها مركبة غير قانونية وخلال عملية تفتيشها اصولا عثرت الشرطة بداخلها على آلتين تستخدمان للتنقيب عن الآثار بالإضافة لــ 21 قطعة أثرية مختلفة .





وأضاف البيان، بأنه قد تم عرض القطع على دائرة الآثار وتبين بأنها قطع أثرية تعود لعصور مختلفة كانت عبارة عن قطع معدنية وحجرية وفخارية، وبناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على شخصين كانا بداخل المركبة.





هذا وأكد البيان توقيف المشتبه بهما لمدة 24 ساعة وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .

رام الله - دنيا الوطن