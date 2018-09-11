شؤون فلسطينية

الشرطة تطلق مشروع توعوي ميداني بعنوان " حزامك أمانك " في بيت لحم

الشرطة تطلق مشروع توعوي ميداني بعنوان " حزامك أمانك " في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الشرطة اليوم، يوماً توعوياً لسائقي المركبات تحت شعار " حزامك أمانك" وذلك للتأكيد على حرص الشرطة بالتزام سائقي المركبات بوضع حزام الأمان، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية.

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، أن طواقم التوعية بإدارة المرور، وإدارة العلاقات العامة والاعلام بشرطة محافظة بيت لحم، وعدداً من ضباط وعناصر الشرطة وبحضور المقدم أيمن عبد القادر مدير فرع المرور بشرطة المحافظة، شاركوا إلى جانب موظفي إحدى الشركات الوطنية بإطلاق مشروع توعوي لسائقي المركبات والمواطنين تحت شعار "حزامك أمانك"، حيث قام المشاركون بهذا المشروع بتوزيع منشورات توعوية تدعو السائقين إلى الالتزام بقواعد وقوانين المرور المعمول بها على الطرقات للحفاظ على حياتهم وحياة المسافرين، وعابري الطريق، وخاصة الالتزام بوضع حزام الأمان للحفاظ على حياتهم.

ولاقت هذه الخطوة ترحيباً من قبل سكان المحافظة والسائقين، وأبدو إعجابهم لما تقوم به الشرطة من اهتمام بحياة المواطن من خلال النشاطات التي تنظمها لنشر ثقافة القانون لدى الجميع، ودعوتهم للالتزام بها، والتي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطن أينما كان، سواء أكان سائقاً أو مسافراً.

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