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منذ 37 عاماً.. انطلاق أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا الحديث

منذ 37 عاماً.. انطلاق أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا الحديث
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورات (الشرق-2018) العسكرية، والتي تعد الأكبر في تاريخ الجيش الروسي منذ 37 سنة، تحت إشراف وزير الدفاع سيرغي شويغو.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الإلكترونية فيديو يوثق انطلاق المناورات في أقصى الشرق الروسي، التي تشارك فيها عشرات الآلاف من القطع والآليات العسكرية.

ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الدبابات والمقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية التي تشارك في المناورات.

ومن المقرر أن تستمر المناورات أسبوعا من اليوم الثلاثاء. وسيشارك فيها 297 ألف عسكري و1000 طائرة حربية و36 ألف آلية عسكرية مختلفة، إضافة إلى 80 قطعة بحرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "يشارك في مناورات (الشرق-2018) أكثر من ستة آلاف جندي من ثلاثة تشكيلات، ووحدتان عسكريتان منفصلتان من القوات المظلية" ​​.

وأضافت الوزارة أن هذه التشكيلات ستشارك: "للقيام باستطلاع من الجو في مناطق الإجراءات العملية، وسيتم تشغيل نحو 10 تشكيلات من الطائرات المسيرة "إيريون-3" و "أورلان -10" من وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المظلية".


 

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