الديمقراطية: نريد من مصر أن تجمع كل الفصائل الفلسطينية على طاولة واحدة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن وفد الديمقراطية، الذي يزور القاهرة، سيطلب من المخابرات العامة المصرية، أن تجمع الفصائل جميعها على طاولة واحدة من أجل التباحث في كافة القضايا الوطنية، وأولها ملف المصالحة.وقال خلف لـ"دنيا الوطن": من الجيد، أن يتم هذا الأمر، وأن يكون الحوار الوطني الشامل هو المرجعية لكل الفصائل، حتى نصل في النهاية لتنفيذ مخرجات ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 2011، و2017، مستدركًا: لكن لو كان هنالك اتفاق بأن تكون الحوارات ثنائية "المخابرات وكل طرف من طرفي الانقسام"، أو ثلاثية "المخابرات وحماس وفتح"، فإنه لا ضير في ذلك، والفصائل ستعمل على إنجاح ذلك.وأوضح، أن كل هذه اللقاءات والمشاورات التي عقدت سابقًا وستعقد لاحقًا، تُمهّد في النهاية للقاء الشامل، الذي سيجمع الكل الفلسطيني، داعيًا في الوقت ذاته الطرفين (فتح وحماس) لتهيئة الأجواء المناسبة حتى تتم المصالحة.وأشار إلى أنه لا إشكالية في جلوس وفد الديمقراطية، مع وفد حركة فتح، في حال تم الاتفاق على موعد معين لعقد جلسات، وكذلك لا إشكالية مع الجبهة لعقد لقاء مع حركة حماس في القاهرة، لافتًا إلى أن الجبهة الديمقراطية، ستطلب من القاهرة، أن تواصل رعايتها لملف المصالحة، والبحث في أليات إنجاح هذا الدور، عبر البدء في تنفيذ وتطبيق مخرجات اتفاقي 2011 و2017، مع بحث ملف التهدئة مع إسرائيل، وفك حصار قطاع غزة،واعتبر خلف، أنه يجب تقديم ملف المصالحة أولًا، ثم التهدئة، لأن التهدئة أحد أفرع المصالحة، وبانتهاء الانقسام، هنالك ملفات كثيرة ستنتهي معه، وستحل قضايا عالقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مطالب الوفد الفلسطيني لم يتم التعاطي منها من قبل الاحتلال، كالمطار والميناء، والممر البحري، والمشاريع الاقتصادية، أو حتى إعادة الإعمار بغزة.