شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

رام الله - دنيا الوطنأحرج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير النقل في الحكومة، هشام عرفات، أمام المئات من الحاضرين.وقاطع السيسي، العرض الذي قام به عرفات، أثناء افتتاح عدد من الطرق والكباري في محافظات مختلفة للتعليق على تصميم أحد المشاريع، حيث أعرب السيسي عن استيائه من شكل منطقة أسفل كوبري، محور التعمير بالإسكندرية، وقال لعرفات متسائلًا: "الحتة اليمين من منزل الكوبري ليه كده، مش مستقيم.. هو ده طبيعي؟"ورد وزير النقل على الرئيس المصري قائلًا: "ده منزل الكوبري.. بسبب نزلة كوبري سيدي (كرير) والطريق بيتحول من عدة حارات".ورغم ذلك، بدا الرئيس غير مقتنع بإجابة وزير النقل وقاطعه ليستوثق من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي همهم بكلمات غير مسموعة في الميكروفون، مع الإيماء برأسه بالموافقة، قبل أن يتجه السيسي بالسؤال إلى اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلاً: "يا كامل هو ده الطبيعي كده؟"من جانبه، رد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقول: "هتتوسع يا فندم وهتنزل على طريق الكوبري.. سيتم تعديله يا ريس".ولم تنته بذلك حالة الإحراج التي وضع فيها السيسي وزير النقل، حيث قاطعه أيضًا بالقول: إنه يجب تعويض الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضي منهم تعويضًا مناسبًا.