أردوغان: على العالم أن يُوقف الأسد

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين: "على المجتمع الدولي، أن يعي مسؤوليته حيال هجوم إدلب؛ لأن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة، ولا يمكننا ترك الشعب السوري لرحمة الأسد".جاء ذلك، في مقالة كتبها الرئيس التركي، لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، تحت عنوان "على العالم أن يوقف الأسد" تناول خلالها آخر التطورات المتعلقة بمحافظة إدلب، وموقف تركيا منها.ولفت إلى أن تركيا فعلت كل ما بوسعها، بل وأكثر من ذلك في موضوع إدلب، موضحًا أن ما يقوم به نظام بشار الأسد في سوريا منذ سبع سنوات واضح للعيان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وأشار أردوغان إلى الهجوم الوشيك للنظام السوري على إدلب، قائلاً: "في الوقت الذي يلوح فيه بالأفق هجوم محتمل ضد إدلب، على المجتمع الدولي أن يعي مسؤوليته حيال ذلك؛ لأن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة".وأضاف: "لن نستطيع ترك الشعب السوري لرحمة بشار الأسد"، موضحًا أن "هدف النظام من شن الهجوم ليس محاربة الإرهاب، وإنما القضاء على المعارضة دون تمييز".ولفت كذلك إلى أن إدلب هي المخرج الأخير، وإذا فشلت أوروبا والولايات المتحدة في التحرك، فإن العالم أجمع سيدفع الثمن، وليس الأبرياء السوريون فحسب.الرئيس التركي، ذكر كذلك أن بلاده فعلت كل ما بوسعها من أجل وقف هذه المجزرة، وحتى نتأكد من نجاحنا، على بقية العالم أن يُنحّي مصالحه الشخصية جانبًا، ويوجهها لحل سياسي.وأوضح أن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 مليون سوري على أراضيها، مضيفًا "وفي نفس الوقت أصبحنا هدفًا للتنظيمات المسلحة كـ (تنظيم الدولة)، و(بي كا كا)، لكن لا المخاوف الأمنية، ولا الثمن الباهظ للمساعدات الإنسانية أضعفت موقفنا الثابت.كما شدد على أن تركيا تؤكد أهمية المساعي الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، مشيرًا لأدوار الوساطة التي قامت بها أنقرة في كافة المراحل المتعلقة بمفاوضات الأزمة.وأفاد أن الأسد يجري استعداداته مع شركائه وحلفائه من أجل شن هجوم على إدلب، مضيفًا "وحكومتنا ساهمت في إعلان منطقة بلا اشتباكات للحيلولة دون وقوع هذه الهجوم، وقمنا بتأسيس 12 نقطة مراقبة بإدلب".في السياق ذاته ناشد الرئيس التركي، الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران تحمل مسؤولياتهم بخصوص الأوضاع بإدلب.ولفت إلى أن الولايات المتحدة تركز فقط على التنديد بالهجمات الكيميائية التي تشهدها سوريا، لكن عليها أن ترفض أيضًا عمليات القتل التي تتم بالأسلحة التقليدية المسؤولة عن موت الكثيرين".وقال: "لكن المسؤولية عن وقف هذه المجزرة لا تقع فقط على عاتق الغرب، بل معني بها أيضًا شركاؤنا في عملية أستانا، روسيا وإيران المسؤولتان بنفس القدر عن وقف هذه الكارثة الإنسانية".أردوغان شدد كذلك على ضرورة عدم التضحية بالأبرياء من البشر باسم مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأسد يسعى لشرعنة هجماته تحت مسمى مكافحة الإرهاب.الرئيس شدد كذلك على ضرورة أن تكون هناك عملية دولية لمكافحة الإرهاب من أجل التخلص من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في إدلب.وذكر أن المتمردين المعتدلين، لعبوا دورًا هامًا في مكافحة تركيا للإرهاب شمالي سوريا، وسيكون دعمهم مهمًا في إدلب.وأكد أردوغان أنه من الممكن عدم تعرض المدنيين لأية ضرر أثناء محاربة الإرهاب في إدلب، مشيرًا إلى أن تركيا تقدم في هذا الصدد نموذجًا يمكن الاحتذاء به إذ حاربت (تنظيم الدولة)، و(بي كا كا) دون الإضرار بالمدنيين.ومنذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، بلغ عدد ضحايا هجمات وغارات النظام السوري 29 قتيلاً و58 مصاباً في عموم محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر" في أيار/ مايو 2017، بموجب اتفاق أستانة، بين الأطراف الضامنة؛ أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية، يواصلان قصفهما لها بين الفينة والأخرى.‎