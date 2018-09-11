العوض: إغلاق مكتب المنظمة يهدف لممارسة المزيد من الضغط على الرئيس قبل خطابه

رام الله - دنيا الوطنأكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأمريكية بإغلاف مكتب منظمة التحرير في واشنطن، جاء بهدف ممارسة المزيد من الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل خطابه المرتقب في الأمم المتحدة.وقال العوض خلال برنامج "استوديو الوطن": "نأمل أن يكون موقف القيادة الفلسطينية، ثابت، من خلال تكثيف الهجوم السياسي في العالم، وتقديم ملفات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة العلاقات الوثيقة مع كافة دول العالم، بالإضافة إلى الذهاب باتجاه إتمام المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام".وبين العوض، أن المطلوب من القيادة، احتضان قطاع غزة؛ لأنه الحاضنة الأساسية لإسقاط (صفقة القرن).وفيما يتعلق بتصريحات أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قال العوض: "لا يجوز أن تكون حلبة الصراع مشتعلة بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بهذا القدر، وتخرج الأصوات، أمثال أحمد بحر، حيث أن ذلك يجعلنا في معسكر الولايات المتحدة، التي تُريد أن تكسر القيادة؛ لأنه إذا حدث ذلك، فإن الإدارة الأمريكية ستنفذ صفقة القرن".وفي السياق ذاته، شدد العوض على ضرورة أن تدرك حركة حماس، أنها ليست البديل في غزة، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، يريدان أن تكون حماس جسراً لتنفيذ (صفقة القرن).