شؤون فلسطينية

المالكي وأبو الغيط يبحثان تداعيات وقف تمويل (أونروا)

المالكي وأبو الغيط يبحثان تداعيات وقف تمويل (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بخطورة وقف الولايات المتحدة الأميركية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واستعرض المالكي خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية، على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، على خطورة ورفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للمشروع الأميركي الإسرائيلي الساعي لتصفية القضية الفلسطينية.

وحذر من التداعيات الخطيرة التي تمارس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، جراء إغلاق المعابر وسياسة الحصار والتجويع التي تتبعها حكومة نتنياهو، مطالباً بضرورة التدخل الدولي المتعدد الأطراف لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 1967.

كما تناول اللقاء بحث مشاريع القرارات التي ستصدر عن مجلس الجامعة في دورته 150 والمتعلقة بعملية السلام المتعثرة بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، واستمرارها بسياسة الاستيطان، ورفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي.

وحضر اللقاء: سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، ومدير الشؤون العربية بالخارجية، المستشار أول فايز أبو الرب، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، ومدير مكتب وزير الخارجية المستشار أول محمد أبو جامع، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

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