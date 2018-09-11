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لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش
الأمن اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمن اللبناني، أمس الاثنين، عن إحباط مخططات لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة، كانوا يخططون لاستهداف "ضاحية بيروت الجنوبية"، واغتيال عناصر من الجيش اللبناني.

ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية، فقد قالت قوى الأمن الداخلي: إن شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد وجود نشاط مشبوه من قبل المدعو: (و. ر)، مواليد عام 1996، سوري، وعلى الأثر، أوقف من قبل قوة خاصة من هذه الشعبة في محلة عرمون.

وأوضح البيان، أنه منذ حوالي السنة تعرف على (ع. خ)، مواليد عام 1998، سوري، واستطاع إقناعه بفكر تنظيم الدولة، وأرسل له العديد من الإصدارات والفيديوهات الخاصة بالتنظيم.

وأضاف بيان الأمن اللبناني، أنهما "تناقشا بالعديد من الأفكار منها القيام بعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية، وخططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني".

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