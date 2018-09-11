شؤون فلسطينية

عريقات: مصر تبذل جهوداً جبارة لإيجاد مصالحة

عريقات: مصر تبذل جهوداً جبارة لإيجاد مصالحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جمهورية مصر العربية، تبذل جهوداً جبارة؛ لإيجاد مصالحة شاملة، تكون نقطتها الأولى، هي التهدئة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي له عقد اليوم الثلاثاء، بعد قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، موضحاً أن التهدئة مصلحة وطنية عليا، ولكن يجب أن تكون على غرار اتفاق التهدئة عام 2014، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء حالة الانقسام فوراً.

واستهجن عريقات ما جاء على لسان أحمد بحر النائب الأولى لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قائلاً: "بدلاً من مواجهة صفقة القرن، يطالب أحمد بحر بمحاكمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فكفى الحديث عن ذلك".

وأضاف: "نقطة الارتكاز التي تقوم عليها إسرائيل وأمريكا هو فصل قطاع غزة".

وفيما يتلعق بقرار الإدارة الأمريكية، إغلاق مكتب المنظمة بواشنطن، أوضح عريقات، أن هذا القرار، جاء بالتزام مع ذكرى أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، لافتاً إلى أن الإدارة في هذه الذكرى تنتفض في وجه محكمة الجنائية الدولية، وتمارس الاعتداءات ضد شعبنا بالتنسيق مع الاحتلال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ترامب يريد أن يعاقب المحكمة.

وقال: "الإدارة الأمريكي كل ما فعتله حتى هذه اللحظة، وهو أنها عزلت نفسها كوسيط لعملية السلام، حيث أصبح الفريق المفاوض الإسرائيلي، يتكون من شخصيات أمريكية أمثال غرينبلات وكوشنر ونيكي هايلي".

وأكد أمين سير اللجنة التنفيذية، أن القيادة الفلسطينية، ستستمر في التوجه للمحكمة الدولية، فيما يتعلق بقرارات ترامب الأخيرة المتعلقة بإغلاق مكتب المنظمة، والاستطان، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وحول الجرائم الإسرائيلية، قال عريقات: "قدمنا شكوى للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، حول الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في (الخان الأحمر)، وإغلاف مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاستمرار في حصار غزة، وإقامة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية".

أخبار ذات صلة

الخضري: قرار واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير حرب سياسية

الخضري: قرار واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير حرب سياسية

المالكي وأبو الغيط يبحثان تداعيات وقف تمويل (أونروا)

المالكي وأبو الغيط يبحثان تداعيات وقف تمويل (أونروا)

الاحتلال يطلق النار تجاه الشبان شرق وجنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه الشبان شرق وجنوب قطاع غزة

&#34;الحكم المحلي&#34; تستعرض تجربتها الناجحة في تطوير نظام جيومولج أمام المجلس الأعلى للإبداع

"الحكم المحلي" تستعرض تجربتها الناجحة في تطوير نظام جيومولج أمام المجلس الأعلى للإبداع

وفد من القائمة المشتركة يطلع أبو الغيط على خطورة قانون القوميّة

وفد من القائمة المشتركة يطلع أبو الغيط على خطورة قانون القوميّة

قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي القطاع

قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي القطاع

وفاة مواطن من حلحول متأثراً بإصابته بحادث سير الأسبوع الماضي

وفاة مواطن من حلحول متأثراً بإصابته بحادث سير الأسبوع الماضي

زملط: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دولياً

زملط: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دولياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الخضري: قرار واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير حرب سياسية

الخضري: قرار واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير حرب سياسية

المالكي وأبو الغيط يبحثان تداعيات وقف تمويل (أونروا)

المالكي وأبو الغيط يبحثان تداعيات وقف تمويل (أونروا)

الاحتلال يطلق النار تجاه الشبان شرق وجنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه الشبان شرق وجنوب قطاع غزة

&#34;الحكم المحلي&#34; تستعرض تجربتها الناجحة في تطوير نظام جيومولج أمام المجلس الأعلى للإبداع

"الحكم المحلي" تستعرض تجربتها الناجحة في تطوير نظام جيومولج أمام المجلس الأعلى للإبداع

وفد من القائمة المشتركة يطلع أبو الغيط على خطورة قانون القوميّة

وفد من القائمة المشتركة يطلع أبو الغيط على خطورة قانون القوميّة

قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي القطاع

قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي القطاع

وفاة مواطن من حلحول متأثراً بإصابته بحادث سير الأسبوع الماضي

وفاة مواطن من حلحول متأثراً بإصابته بحادث سير الأسبوع الماضي

زملط: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دولياً

زملط: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دولياً

منوعات

بعد أن ضربها وفضحته.. المياه تعود لمجاريها بين نادين الراسي وإبنها مارك

بعد أن ضربها وفضحته.. المياه تعود لمجاريها بين نادين الراسي وإبنها مارك

3 نجوم بخصرها.. مصمم وشوم عمرو دياب بفك طلاسم وشم الهضبة ودينا الشربيني

3 نجوم بخصرها.. مصمم وشوم عمرو دياب بفك طلاسم وشم الهضبة ودينا الشربيني

هل هي لعنة أميرة القلوب &#34;ديانا&#34;؟ طرد كاميلا باركر من حياة تشارلز ومن &#34;القصر&#34;

هل هي لعنة أميرة القلوب "ديانا"؟ طرد كاميلا باركر من حياة تشارلز ومن "القصر"

شرطة الرياض تنشر صور الـ3 رجال اللذين قدموا لحليمة هدايا &#34;مُسيئة&#34; بـ3 مليون ريال

شرطة الرياض تنشر صور الـ3 رجال اللذين قدموا لحليمة هدايا "مُسيئة" بـ3 مليون ريال

القبض على فنان إماراتي معروف بصحبة 30 فتاة من&#34;ممتهنات الدعارة&#34; بالمغرب

القبض على فنان إماراتي معروف بصحبة 30 فتاة من"ممتهنات الدعارة" بالمغرب

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

عربي

شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

شاهد: السيسي يُحرج وزير النقل المصري

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

لبنان يحبط مخططات لاغتيال عناصر الجيش

الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود

الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود

السعودية تُحاكم إعلامياً بتهمة &#34;الإرهاب&#34;

السعودية تُحاكم إعلامياً بتهمة "الإرهاب"