قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النار على فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج على طول حدود قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.وأشار الموقع ذاته، إلى أن إطلاق النار على الفلسطينيين، تم في مكانيْن منفصليْن على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لافتاً إلى أنه لم يتم العثور على أي ثغرات.يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على عدد من الشبان الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل من شرقي القطاع نحو الداخل، مما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني.