الحوثيون: قنص سبعة جنود سعوديين وستة يمنيين في جبهات الحدود



ونقلت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري، أن مسلحي الجماعة، قنصوا سبعة جنود سعوديين، وستة آخرين يمنيين من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جبهات الحدود، دون تفاصيل.



وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت يوم الأحد، عن مقتل 53 من الجيش السعودي، وإصابة 23 آخرين جراء العمليات العسكرية في جبهات جيزان ونجران وعسير خلال آب/ أغسطس المنصرم، معتمدة في إحصائيتها، التي نشرتها بالأسماء على وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية، في حين لم تعلن وكالة الأنباء السعودية سوى عن 22 قتيلاً.



ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن، تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثيين، عن قنص 13 جندياً سعودياً ويمنياً في جبهات حدودية مع السعودية.