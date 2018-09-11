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مباشر | مؤتمر صحفي | د. صائب عريقات حول قرار اغلاق مقر منظمة التحرير

شؤون فلسطينية

زملط: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دولياً

زملط: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دولياً
رام الله - دنيا الوطن
قال حسام زملط، رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن: إن إغلاق مكتب المفوضية بالعاصمة الأمريكية، يحثنا على سرعة مقاضاة إسرائيل دولياً.

وأوضح أن "القرار لم يكن مفاجئًا، ويحثنا على الضغط على المحكمة الجنائية للتسريع في محاكمة إسرائيل، وتفعيل جميع أدوات القانون الدولي والهيئات الدولية ضد جرائمها".

ولفت إلى أن "قرار الإدارة الأمريكية، إنما يأتي تنفيذاً لطلبات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة؛ لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين".

وذكر زملط: أن "هذا التعاون (بين الولايات المتحدة وإسرائيل) لن ينسف حقوقنا، ولن يضيع الحقائق، فحقوقنا المعترف بها في المحافل الدولية ليست للبيع".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوماً، يتم تمديدها، قبل اتخاذ قرار بإغلاقها، الاثنين.

ويرفض الرئيس عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 ايار/ مايو الماضي.

وأعلن الرئيس عباس مرارًا رفضه لـ (صفقة القرن) الأمريكية، التي يقول إنها "تسقط القدس واللاجئين، وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية".

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