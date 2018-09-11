"إسرائيل" تكشف عن قذيفة هاون جديدة

رام الله - دنيا الوطنكشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية، عن قذيفة هاون جديدة عيار 120 ملم، تتميز بدقتها العالية جدًا، ضد الأهداف البرية المختلفة.ووفقاً لموقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن قذيفة هاون جديدة، أطلق عليها اسم قذيفة "دوكران"، حيث يتم توجيهها عبر منظومة (GPS).وأشارت الصناعات الجوية إلى أن قذيفة (دوكران) الجديدة تتميز بدقتها العالية، وضررها البليغ الذي تحدثه في الهدف الذي تسقط عليه، كما أن مداها يصل حتى 8 كم، علاوة على أنه من الممكن استخدامها ضد أهداف متنوعة كقوات المشاة المختبئين داخل مبنى.