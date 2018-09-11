اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم إشعالهم النيران بمحمية طبيعية قرب البحر الميت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، للاشتباه في إشعالهم النار بمحمية طبيعية قرب البحر الميت، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.





وأشار الموقع ذاته إلى أن النيران، أسفرت عن احتراق 500 دونم من الأشجار والنباتات في المحمية الطبيعية.





وكان الاعلام الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، عن اندلاع حريق هائل في محمية عين فشخة (عينوت تسوكيم) الطبيعية في منطقة البحر الميت، المحاذية لشارع 90 صباح اليوم الثلاثاء.



وأغلقت الشرطة مقطع الشارع من (تسوكي درغوت) ومن مفترق (الليدو) أمام حركة السير، إثر انتشار ألسنة النار في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وجرى استدعاء طواقم كبيرة من الإطفاء والإنقاذ إلى المكان من أجل إخماد الحريق، كما تساهم طائرات خاصة لإطفاء الحرائق في إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.



إلى ذلك، لم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق الهائل، الذي أتى على مساحات واسعة في محمية عين فشخة (عينوت تسوكيم) في منطقة البحر الميت.

رام الله - دنيا الوطن