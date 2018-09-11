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شؤون فلسطينية

اعتقال عدد من المواطنين خلال مواجهات في الضفة الغربية

اعتقال عدد من المواطنين خلال مواجهات في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق الضفة، ونفذت حملات تفتيش لمنازل المواطنين، حيث تواصلت حملات الاعتقالات حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وزعم جيش الاحتلال، أن المعتقلين يشبته بهم بمقاومة الاحتلال والمستوطنين، حيث جرى تحويلهم لدى الأجهزة الأمنية للتحقيق.

في محافظة رام الله، اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر حسن كراجة، وذلك بعد اقتحام منزله في قرية صفا، كما اعتقل الجنود الأسير المحرر هيثم سياج، بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله ومصادرة حاسوبه وهاتفه الشخصي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الحلو من بلدة حزما على مدخل (الخان الأحمر) شرق القدس، فيما سلمت قوات الاحتلال الشقيقين نور وسيف محمود العمور بلاغين لمراجعة مخابراتها، عقب مداهمة بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين المحررين معتصم النتشة، وجمال كرامة في الخليل، وصادرت مركبة كرامة بعد استجوابه.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية تخللها إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وحسب مواطنون، فإن عدة آليات عسكرية، تمركزت على المعبر الشمالي للمدينة، وفي حي النقار، حيث دارت مواجهات.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل المسيلة للدموع، أوقعت إصابات بالاختناق بالغاز المسيل، إضافة لاعتداءات على المواطنين في المنطقة.

كما استجوب جنود الاحتلال عدداً من المواطنين، وفتشوا عدداً من المركبات على المدخل الشمالي للمدينة.

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