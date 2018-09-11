الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

كشفت الشرطة اليوم الاثنين، قضية انتحال صفة الغير، وتزوير وكالات بيع أرض في نابلس.





وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من أحد المواطنين، حول قيام شخص بتزوير توقيعه على وكالة بيع أرضٍ لأحد الأشخاص من خارج المحافظة، ويعمل خارج الوطن.





وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة في محافظة نابلس البحث والتحري، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وحصرت الاشتباه بشخصين قام أحدهما بانتحال صفة محام، وحاولا بيع الأرض من خلال وكالة مزورة.





وأضاف البيان، أن الشرطة أحالت ملف القضية مع المشتبه بهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن