كاتب مصري: حماس تفرض (فيتو) على الفصائل الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: إن استئناف التحركات المصرية، فيما يخص المصالحة الفلسطينية، أمر طبيعي في هذا التوقيت، لافتًا إلى أنه ليس من حق حماس أن تفرض (فيتو) على الفصائل الفلسطينية، جاء ذلك تعقيبًا على الهدوء الذي طرأ على الساحة الفلسطينية، فيما يخص ملفي الهدنة والمصالحة.أضاف فهمي لقناة (الغد)، أن هناك فكراً فصائلياً، يحكم بعض الفصائل، هذا الذي يفرض التداعيات على الملف الفلسطيني بأكمله، موضحًا أن القضية الأن ليست الصراع القائم بين فتح وحماس، بل القضية أصبحت متعلقة بمستقبل الملف الفلسطيني في هذا التوقيت.وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إلى أن هناك شيطانية تخطط لها الإدارة الأمريكية بالتنسيق المباشر مع الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن القاهرة لم تفرض علي أي طرف فلسطيني، سواء من فتح أو حماس أي ورقة بعينها للحل.