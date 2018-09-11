الأردن يُلغي شرط الإقامة الدائمة للأمهات لتقديم تسهيلات لأبنائهم غير الأردنيين

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء الأردني، بناء على تنسيب وزير الداخلية الأردني، أمس الاثنين، إلغاء شرط إقامة الأم الأردنية إقامة دائمة في المملكة الأردنية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.كما قرر المجلس اعتبار البطاقة المصروفة لأبناء الأردنيات من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات الاستفادة من هذه التسهيلات، بمثابة بطاقة شخصية "إثبات شخصية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء (وفا).كما وسيصدر مجلس الوزراء الأردني، تعميماً لاعتماد هذه البطاقة كإثبات شخصية للقطاعين العام والخاص، بعد تعديل التعليمات التي صدرت بموجبها .وكان مجلس الوزراء الأردني، قد قرر في عام 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تسهيلات في مجالات: التعليم، والصحة، والعمل، والاستثمار، والتملك، والحصول على رخص قيادة المركبات، إضافة إلى تسهيلات في مجال أذونات الإقامة، شريطة عدم اكتساب الجنسية الأردنية.