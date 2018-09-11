عربي

الأردن يُلغي شرط الإقامة الدائمة للأمهات لتقديم تسهيلات لأبنائهم غير الأردنيين

الأردن يُلغي شرط الإقامة الدائمة للأمهات لتقديم تسهيلات لأبنائهم غير الأردنيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء الأردني، بناء على تنسيب وزير الداخلية الأردني، أمس الاثنين، إلغاء شرط إقامة الأم الأردنية إقامة دائمة في المملكة الأردنية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

كما قرر المجلس اعتبار البطاقة المصروفة لأبناء الأردنيات من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات الاستفادة من هذه  التسهيلات، بمثابة بطاقة شخصية "إثبات شخصية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء (وفا).

كما وسيصدر مجلس الوزراء الأردني، تعميماً لاعتماد هذه البطاقة كإثبات شخصية للقطاعين العام والخاص، بعد تعديل التعليمات التي صدرت بموجبها .

وكان مجلس الوزراء الأردني، قد قرر في عام 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تسهيلات في مجالات: التعليم، والصحة، والعمل، والاستثمار، والتملك، والحصول على رخص قيادة المركبات، إضافة إلى تسهيلات في مجال أذونات الإقامة، شريطة عدم  اكتساب الجنسية الأردنية.

أخبار ذات صلة

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة &#34;الإرهاب&#34;

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة "الإرهاب"

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من &#34;أسوأ كارثة انسانية&#34;

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من "أسوأ كارثة انسانية"

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

شاهد: ردة فعل غريبة لنادي القوة الجوية العراقية بعد هتافات جزائرية تمجد صدام حسين

شاهد: ردة فعل غريبة لنادي القوة الجوية العراقية بعد هتافات جزائرية تمجد صدام حسين

قرار إعفاء شرط الإقامة الدائمة للأردنيات المتزوجات غير أردنيين

قرار إعفاء شرط الإقامة الدائمة للأردنيات المتزوجات غير أردنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

مقتل 11 مسلحا باشتباك مع الشرطة المصرية بالعريش

مقتل 11 مسلحا باشتباك مع الشرطة المصرية بالعريش

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محافظ القدس: نُحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس: نُحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

&#34;الاونروا&#34; تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية &#34;الأسوأ&#34;

"الاونروا" تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية "الأسوأ"

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

مسؤول أممي: تمويل (أونروا) يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

مسؤول أممي: تمويل (أونروا) يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة &#34;الإرهاب&#34;

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة "الإرهاب"

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من &#34;أسوأ كارثة انسانية&#34;

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من "أسوأ كارثة انسانية"

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا