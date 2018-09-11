شؤون فلسطينية

أبو ردينة: القدس والثوابت أهم من العلاقة مع واشنطن

أبو ردينة: القدس والثوابت أهم من العلاقة مع واشنطن
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية- نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن التمسك بالقدس والحفاظ عليها، وعلى ثوابت شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين، وبقية الثوابت التي أجمع عليها شعبنا وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أبو ردينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن قرار الولايات المتحدة الأخير المتمثل بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لن يغير من موقفنا تجاه الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتزامنا بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسعينا الدائم لتطبيق هذه القرارات.

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