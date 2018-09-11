شؤون فلسطينية

مشعل: لو أردنا مجاملة الغرب لرأيتمونا بالبيت الأبيض ونفاوض الاحتلال عبر وسطاء

مشعل: لو أردنا مجاملة الغرب لرأيتمونا بالبيت الأبيض ونفاوض الاحتلال عبر وسطاء
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل: إن حركته لو أرادت أن تجامل الغرب؛ لرأيتموها في العواصم الأوروبية وفي البيت الأبيض"، لافتاً إلى أن حركته لا تسعى لاسترضاء أحد على حساب ثوابتها.

وأضاف مشعل، خلال لقاء على قناة (الجزيرة مباشر): أن الحركة تفاوضت مع الاحتلال تفاوضاً غير مباشر في موضوع التهدئة، وتبادل الأسرى عبر وسطاء عرب وأجانب، مشيراً إلى أن حركته قدمت كل ما يلزم من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وقامت بخطوات كبيرة.

واستدرك مشعل: "لكن الإخوة في رام الله، لم يلتقطوا الفرصة،
وإدارة القرار الفلسطيني، الأصل أن تكون منطلقة من موقف فلسطيني واحد؛ وهذا يتطلب تحقيق الوحدة، ونحن نريد رفع الإجراءات عن غزة، وأن ينتهي الحصار على غزة من خلال تفاوض غير مباشر، وبدون تقديم أي أثمان سياسية".

وأكد أن "القيادة في رام الله، ترتكب أخطاء فادحة من خلال الإجراءات على غزة، فهم يعطوا الفرصة للاحتلال بتمرير صفقة القرن"، حسب تعبيره.

وحول وثيقة حماس، أوضح مشعل، أن الحركة لم تنقلب على ميثاقها، بل قدمت احتراماً حقيقياً لمبادئها وتاريخها، فأي تطور يعبر عنه بأدبيات جديدة، وليس بالانقلاب عليها، مبيناً أنه لا يمكن أن تقدم حماس كغيرها نموذجاً في استسهال تغير المواثيق.

وأكد مشعل أن حركة حماس تطور فكرها السياسي كنوع من التفاعل مع الواقع قبل الربيع العربي، وعبّرت عنه من خلال هذه الوثيقة، مبينًا أن الحركة عبّرت عن مواقفها في العديد من المراحل من خلال بعض المؤتمرات واللقاءات والوثائق، والقرارات التي اتخذها مجلس شوراها، لافتاً إلى أن الوثيقة لم تحمل أي تناقضات، وأن تكون موضع خلاف في قراءات الآخرين لها، فهذا أمر طبيعي.

وبين أن وثيقة حماس ليست تغيراً استراتيجياً، وليست تغيراً تكتيكياً، بل تطور طبيعي ناضج مبني على التوازن، مشدداً على أن حركة حماس لم تقدم أي تنازلت فيما يتعلق بالدولة على حدود عام 67، بل اشتقت هذه الصيغة من أجل تسهيل التوافق الفلسطيني، مبيناً أن برنامجنا الطبيعي مقاومة الاحتلال واستعادة الأرض والحقوق.

وأوضح، أنه "في حال أقيمت الدولة على حدود 67 فنحن لا نقبل التنازل عن بقية فلسطين ولا نعترف بإسرائيل"، مضيفاً:  "إسرائيل لا يمكن أن تعطينا الأرض والسيادة إلا اذا أُجبرت كما أُجبرت على الخروج من غزة".

وقال مشعل، إن خلفية حماس الفكرية للإخوان المسلمين لا تجلعها تبعاً لأحد؛ بل هي حركة مقاومة فلسطينية قرارها شوري خاص بها، مبيناً أن من إنجازات الوثيقة أن الحركة، ترجمت تطورها المتراكم في فكرها وأدائها السياسي، دون أن تتخلى عن الثوابت، فحماس تفاعلت مع الواقع تفاعلاً إيجابياً، وبقيت شخصيتها ومبادؤها ثابتة وواضحة.

ولفت إلى أن الشرعية لا تكتسب من المجتمع الدولي أو الإسرائيلي، بل تكتسب من صناديق الاقتراع، ومن شرعية النضال؛ وهذا حققته حماس، موضحاً أن الذي يُفقِد نفسه أوراق القوة، يفاوض على رأس المال والثوابت، وهذا ما فعله البعض، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

طبيلة: فلسطين الدولة الوحيدة التي لا تجتاز سيارتها أياً من حدودها

طبيلة: فلسطين الدولة الوحيدة التي لا تجتاز سيارتها أياً من حدودها

محافظ القدس: نُحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس: نُحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

كاتب مصري: حماس تفرض (فيتو) على الفصائل الفلسطينية

كاتب مصري: حماس تفرض (فيتو) على الفصائل الفلسطينية

&#34;الوادي الأحمر&#34; قرية فلسطينية جديدة للتصدي للتوسع الإستيطاني شرق القدس

"الوادي الأحمر" قرية فلسطينية جديدة للتصدي للتوسع الإستيطاني شرق القدس

العالول: كدنا نصل للقطيعة مع مصر.. واجتماعات برام الله لترميم العلاقة

العالول: كدنا نصل للقطيعة مع مصر.. واجتماعات برام الله لترميم العلاقة

أبو ردينة: القدس والثوابت أهم من العلاقة مع واشنطن

أبو ردينة: القدس والثوابت أهم من العلاقة مع واشنطن

الطقس: أجواء لطيفة وصافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء لطيفة وصافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محافظ القدس: نُحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

محافظ القدس: نُحذر من ارتكاب مجزرة بحق أهالي (الخان الأحمر)

الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

الشرطة تكشف قضية تزوير وكالات بيع أراضٍ في نابلس

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

&#34;الاونروا&#34; تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية &#34;الأسوأ&#34;

"الاونروا" تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية "الأسوأ"

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

مسؤول أممي: تمويل (أونروا) يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

مسؤول أممي: تمويل (أونروا) يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة &#34;الإرهاب&#34;

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة "الإرهاب"

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من &#34;أسوأ كارثة انسانية&#34;

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من "أسوأ كارثة انسانية"

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا