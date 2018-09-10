مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

اندلعت الليلة مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية تخللها إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.





وقالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية تمركزت على المعبر الشمالي للمدينة وفي حي النقار حيث دارت مواجها.





وأشارت إلى إطلاق قوات الاحتلال وابلا كثيفا من القنابل المسيلة للدموع، أوقفت إصابات بالاختناق بالغاز المسيل إضافة لاعتداءات على المواطنين في المنطقة.





وأضافت أن جنود الاحتلال استجوبوا عددا من المواطنين وفتشوا عددا من المركبات على المدخل الشمالي للمدينة.

رام الله - دنيا الوطن