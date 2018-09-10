شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: المصالحة الفلسطينية مصلحة وطنية عليا

الرئيس عباس: المصالحة الفلسطينية مصلحة وطنية عليا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الاثنين إن تحقيق المصالحة الوطنية مصلحة عليا.

وقال الرئيس عباس:" نؤكد أن المصالحة الفلسطينية مصلحة وطنية عليا لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس أنه مهما كانت الضغوط أو المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، فان ذلك لن يزيد شعبنا الا تمسكا بإرادته الحرة وبآماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير العربية الفلسطينية، برئاسة نائب الأمين العام للجبهة زياد العارضة وفق ما أوردته وكالة الانباء الرسمية "وفا".

وأطلع الرئيس عباس، أعضاء الوفد، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية، وأخطرها صفقة القرن وإجراءاتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد الرئيس، أنه مهما كانت الضغوط أو المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، فان ذلك لن يزيد شعبنا الا تمسكا بإرادته الحرة وبآماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

بدورهم، أكد اعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير العربية، دعمهم وتأييدهم الكامل للخطوات التي يقوم بها الرئيس لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وحماية الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها واللاجئين.

وأشاروا، إلى أن جبهة التحرير العربية الفلسطينية اتخذت قرارا واضحاً بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية للتصدي لكل مشاريع الاحتلال والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، من خلال دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

أخبار ذات صلة

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

&#34;الاونروا&#34; تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية &#34;الأسوأ&#34;

"الاونروا" تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية "الأسوأ"

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

مسؤول أممي: تمويل &#34;أونروا&#34; يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

مسؤول أممي: تمويل "أونروا" يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

سيدة فلسطينية تتحدث عن دور المرأة العربية بمعرض اسطنبول الدولي

سيدة فلسطينية تتحدث عن دور المرأة العربية بمعرض اسطنبول الدولي

المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يرفعون رزمة مشاريع فلسطينية للوزاري العربي

المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يرفعون رزمة مشاريع فلسطينية للوزاري العربي

فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي تدعو السلطة لإلغاء الإجراءات المتخذة ضد غزة

فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي تدعو السلطة لإلغاء الإجراءات المتخذة ضد غزة

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة &#34;الإرهاب&#34;

السعودية تحاكم إعلاميا بتهمة "الإرهاب"

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من &#34;أسوأ كارثة انسانية&#34;

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من "أسوأ كارثة انسانية"

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا