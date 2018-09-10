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انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين
رام الله - دنيا الوطن
 حدد العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في أمر صدر اليوم الأثنين موعد اجراء الانتخابات التشريعية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أشهر على منع قيادات واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الأمر الملكي الذي حدد السبت الموافق 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا لانتخاب مجلس النواب.

وتنظم الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد من 40 عضوا، علما بأن المعارضة قاطعت الانتخابات الاخيرة عام 2014.

وكان الملك أمر في حزيران (يونيو) الماضي بمنع قيادات واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في ما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل اشهر من الانتخابات.

وكان الملك صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تقول "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح الى مجلس النواب.

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