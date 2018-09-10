شؤون فلسطينية

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، انه من حق الفلسطينيين الوصول إلى مصادرهم المائية واستخدامها بشكل منصف وعادل، في ظل المحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتحويل قضية المياه إلى قضية احتياج فقط.

وشدد غنيم، خلال استقباله للمبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام تور وينسلد وممثلة الحكومة النرويجية هيلدا هارشتات، اليوم الاثنين، على ان الحق الفلسطيني في المياه هو حق تاريخي لا يمكن التنازل عنه.

وأكد غنيم خلال اللقاء الذي جاء لمتابعة المستجدات المتعلقة بالحصة المائية الفلسطينية من مشروع قناة البحرين، للمبعوث النرويجي أن التباحث مع الجانب الإسرائيلي في الوصول إلى اتفاقية تضمن الحصة المائية الفلسطينية من المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين ،لا يزال يشهد العديد من المماطلات الإسرائيلية والتي تحول دون التوصل لإنجاز الاتفاقية بين الطرفين في القريب العاجل؛ الأمر الذي سيؤثر سلبا على حصول الجانب الفلسطيني على كميات المياه المتفق عليها ضمن هذا المشروع.

وعلى صعيد آخر، اطلع غنيم، المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع محطة التحلية المركزية، والمتمثلة بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالإشراف على تنفيذ الخط الناقل، التي تعد خطوة هامة في المشروع، مشيرا الى انها بحاجة إلى أن تتبعها خطوات أخرى لتنفيذ مراحل جديدة.

وأضاف: "إننا نسعى إلى توفير المزيد من الدعم للتمكن من انجاز المشروع بأقصر وقت ممكن".

 من جانبه، أكد وينسلد على استمرار الدعم  النرويجي في متابعة كافة القضايا التي طرحها رئيس سلطة المياه وبذل الجهد اللازم لايجاد الحلول المناسبة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه سلطة المياه في تنظيم وتطوير قطاع المياه وسعيها المستمر الى ديمومة المشاريع.

أخبار ذات صلة

&#34;الاونروا&#34; تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية &#34;الأسوأ&#34;

"الاونروا" تدعو الى مساهمات مالية لمواجهة الازمة المالية "الأسوأ"

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

الحية ينفي توجه وفد من حماس لمصر قريباً وهذه خيارات المقاومة لو فشلت التهدئة

مسؤول أممي: تمويل &#34;أونروا&#34; يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

مسؤول أممي: تمويل "أونروا" يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

هذه الدول الأوروبية طالبت الاحتلال بعدم هدم (الخان الأحمر)

هذه الدول الأوروبية طالبت الاحتلال بعدم هدم (الخان الأحمر)

طالع: 8 قرارات أميركية لصالح الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

طالع: 8 قرارات أميركية لصالح الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

سبع إصابات بحادث سير شمال رام الله

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

سيدة فلسطينية تتحدث عن دور المرأة العربية بمعرض اسطنبول الدولي

سيدة فلسطينية تتحدث عن دور المرأة العربية بمعرض اسطنبول الدولي

المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يرفعون رزمة مشاريع فلسطينية للوزاري العربي

المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يرفعون رزمة مشاريع فلسطينية للوزاري العربي

فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي تدعو السلطة لإلغاء الإجراءات المتخذة ضد غزة

فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي تدعو السلطة لإلغاء الإجراءات المتخذة ضد غزة

مصر تُعرب عن قلقها تجاه التحديات التي تواجه أعمال وأنشطة (أونروا)

مصر تُعرب عن قلقها تجاه التحديات التي تواجه أعمال وأنشطة (أونروا)

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني المقبل بالبحرين

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من &#34;أسوأ كارثة انسانية&#34;

نزوح أكثر من 30 ألف سوري من إدلب وتحذير أممي من "أسوأ كارثة انسانية"

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مصرع مئة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

قرار إعفاء شرط الإقامة الدائمة للأردنيات المتزوجات غير أردنيين

قرار إعفاء شرط الإقامة الدائمة للأردنيات المتزوجات غير أردنيين