غنيم: لن نقبل أن تتعامل إسرائيل مع قضية المياه كاحتياج فقط

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، انه من حق الفلسطينيين الوصول إلى مصادرهم المائية واستخدامها بشكل منصف وعادل، في ظل المحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتحويل قضية المياه إلى قضية احتياج فقط.





وشدد غنيم، خلال استقباله للمبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام تور وينسلد وممثلة الحكومة النرويجية هيلدا هارشتات، اليوم الاثنين، على ان الحق الفلسطيني في المياه هو حق تاريخي لا يمكن التنازل عنه.





وأكد غنيم خلال اللقاء الذي جاء لمتابعة المستجدات المتعلقة بالحصة المائية الفلسطينية من مشروع قناة البحرين، للمبعوث النرويجي أن التباحث مع الجانب الإسرائيلي في الوصول إلى اتفاقية تضمن الحصة المائية الفلسطينية من المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين ،لا يزال يشهد العديد من المماطلات الإسرائيلية والتي تحول دون التوصل لإنجاز الاتفاقية بين الطرفين في القريب العاجل؛ الأمر الذي سيؤثر سلبا على حصول الجانب الفلسطيني على كميات المياه المتفق عليها ضمن هذا المشروع.





وعلى صعيد آخر، اطلع غنيم، المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع محطة التحلية المركزية، والمتمثلة بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالإشراف على تنفيذ الخط الناقل، التي تعد خطوة هامة في المشروع، مشيرا الى انها بحاجة إلى أن تتبعها خطوات أخرى لتنفيذ مراحل جديدة.





وأضاف: "إننا نسعى إلى توفير المزيد من الدعم للتمكن من انجاز المشروع بأقصر وقت ممكن".





من جانبه، أكد وينسلد على استمرار الدعم النرويجي في متابعة كافة القضايا التي طرحها رئيس سلطة المياه وبذل الجهد اللازم لايجاد الحلول المناسبة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه سلطة المياه في تنظيم وتطوير قطاع المياه وسعيها المستمر الى ديمومة المشاريع.

رام الله - دنيا الوطن