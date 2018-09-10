مسؤول أممي: تمويل "أونروا" يكفيها حتى نهاية الشهر الحالي

أعلن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني اليوم الاثنين أن "لدى وكالة اونروا تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر".





وأشار كوردوني في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع النائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري أنه "كان للقرار الأمريكي بوقف تمويل الوكالة ردود فعل من عدد من الدول التي اعلنت عن تبرعات جديدة أو عن أفكار بخصوص تقديم التمويل للوكالة".





وأشار الى القرار الأميركي انعكس على الوكالة في أزمة تمويل سوف تؤثر على الخدمات المختلفة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.





وعن انتظام العام الدراسي في مدارس الوكالة، أكد أن "كل مدارس أونروا مفتوحة، وبدأت عامها الدراسي في موعدها ككل عام، وان الوكالة ملتزمة بموضوع التعليم والاستمرار به بشكل كامل من دون أي مشاكل".





وكانت واشنطن اعلنت في وقت سابق من هذا الشهر وقف تمويل "أونروا" نهائيا، في خطوة لاقت استنكارا من دول عدة، وسط قلق من أن يؤثر ذلك على أداء الوكالة في تقديم الدعم والمساعدات للفلسطينيين.





وتقدم "أونروا" التي أسستها الأمم المتحدة عام 1949، خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية للمخيمات لنحو 4.7 مليون لاجيء فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، معظمهم أحفاد من هُجروا من فلسطين في حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.





ويتم تمويل "أونروا" من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكانت الولايات المتحدة تقدم للوكالة حوالي 350 مليون دولار من أصل اجمالي ميزانيتها البالغ نحو 1.2 مليار دولار.





وفي سياق متصل، اعتصم لاجئون فلسطينيون اليوم بدعوة من المنظمات الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية في مخيمي الرشيدية والبص بجنوب لبنان امام مكتب خدمات "أونروا" في المخيمين، وذلك احتجاجا على "سياسة الإدارة الأمريكية في إنهاء وكالة أونروا وشطب حق العودة للاجئين".





ورفعت خلال الاعتصامين الاعلام الفلسطينية ورددت الشعارات المنددة بالادارة الامريكية والتمسك بـ"أونروا" كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني".





كذلك أدان تحالف القوى الفلسطينية، ولقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان بعد اجتماع مشترك عقدوه اليوم "وقف المساعدات الأمريكية عن اونروا ووضعوه في اطار "الإعتداء على حق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وتصفية القضية الفلسطينية وفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم".





ونوه البيان بـ"موقف دولة ماليزيا لتنظيمها حملة تبرعات لدعم أونروا"، داعيا "كل الدول لحذو حذوها وتأمين دعم دائم ومستمر".

رام الله - دنيا الوطن