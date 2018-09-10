شاهد: ردة فعل غريبة لنادي القوة الجوية العراقية بعد هتافات جزائرية تمجد صدام حسين

انسحب فريق نادي القوة الجوية العراقي من مباراة جمعته أمس، مع نادي اتحاد الجزائر، بسبب هتافات جماهير النادي الجزائري الممجدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين شاكلة "الله أكبر.. صدام حسين".





وجمعت المباراة الفريقين على ملعب "عمر حمادي" بالعاصمة الجزائر، في إياب الدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية، حيث قرر الفريق العراقي الانسحاب في الدقيقة 72، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم اتحاد الجزائر بهدفين على نظيره العراقي.





واضطر الحكم الاماراتي محمد عبد الله إلى انتظار 15 دقيقة (المهلة القانونية)، وبعد تأكده من انسحاب القوة الجوية أعلن نهاية المباراة بفوز النادي الجزائري وتأهله للدور المقبل.





وعلى أثر ذلك، أصدرت الخارجية العراقية بياناً استنكرت الهتافات في المباراة، واستدعت السفير الجزائري ببغداد لإبلاغه رفض واستياء العراق.









رام الله - دنيا الوطن