قوى الداخل الفلسطيني: الأول من أكتوبر إضراب وطني موحد رفضاً لقانون القومية

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إضراباً وطنياً موحداً في الوطن والخارج والشتات ومناطق اللجوء، رفضاً لقانون القومية، الذي أصدره الاحتلال.





وقال في بيان لها، الاثنين، إن قانون القومية العنصري، يمثل التجسيد الحي لما يسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها.





وأضافت: هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي، ونفي وجود الشعب الفلسطيني، وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، بقيادة منظمة التحرير، ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين.





وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها في رفض هذا القانون العنصري، الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.





وأكدت، أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ستسقط قانون القومية العنصري، ومعه ما يسمى بـ (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطن