هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
ادانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الاساءات والافتراءات التي صرح بها النائب في المجلس التشريعي احمد بحر ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية .
واعتبرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ان هذه الاكاذيب والاتهامات تشكل طعنة قوية تستهدف نسف الجهود الوطنية والعربية لانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية .
واكدت هيئة الكتل والقوائم دعمها للقيادة الفلسطينية الشرعية برئاسة الرئيس محود عباس في معكرة التصدي لما سمي بصفقة القرن وايه اتفاقيات او صفقات مشبوهة تعمل لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني ، او خارج البرنامج الوطني الفلسطيني الذي هو برنامج الاجماع الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
ادانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الاساءات والافتراءات التي صرح بها النائب في المجلس التشريعي احمد بحر ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية .
واعتبرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ان هذه الاكاذيب والاتهامات تشكل طعنة قوية تستهدف نسف الجهود الوطنية والعربية لانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية .
واكدت هيئة الكتل والقوائم دعمها للقيادة الفلسطينية الشرعية برئاسة الرئيس محود عباس في معكرة التصدي لما سمي بصفقة القرن وايه اتفاقيات او صفقات مشبوهة تعمل لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني ، او خارج البرنامج الوطني الفلسطيني الذي هو برنامج الاجماع الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
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