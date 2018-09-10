هيئة الكتل والقوائم البرلمانية: تصريحات النائب بحر طعنة في جهود انهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنادانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الاساءات والافتراءات التي صرح بها النائب في المجلس التشريعي احمد بحر ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية .واعتبرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ان هذه الاكاذيب والاتهامات تشكل طعنة قوية تستهدف نسف الجهود الوطنية والعربية لانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية .واكدت هيئة الكتل والقوائم دعمها للقيادة الفلسطينية الشرعية برئاسة الرئيس محود عباس في معكرة التصدي لما سمي بصفقة القرن وايه اتفاقيات او صفقات مشبوهة تعمل لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني ، او خارج البرنامج الوطني الفلسطيني الذي هو برنامج الاجماع الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .