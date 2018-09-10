شؤون فلسطينية

هذه الدول الأوروبية طالبت الاحتلال بعدم هدم (الخان الأحمر)

هذه الدول الأوروبية طالبت الاحتلال بعدم هدم (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا دولة الاحتلال، إسرائيل، بعدم هدم قرية (الخان الأحمر) في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام هدمها.

وقالت الدول في بيان مشترك "ننضم للممثلة العليا/ نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موجيريني في التأكيد مجدداً على دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى عدم المضي قدماً في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها"، بحسب (رويترز).

وأضافوا: "عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة للغاية على سكان هذا التجمع السكني، بما في ذلك الأطفال، وأيضاً على آفاق حل الدولتين".

يذكر في هذا السياق أن محكمة الاحتلال العليا، كانت قد رفضت، الأربعاء الماضي، التماس سكان (الخان الأحمر) ضد إخلائهم وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبالنتيجة، فإن القرار يسمح للاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم.

ويأتي هذا القرار، بذريعة أن القرية مقامة على أراض يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة" ولا يوجد ترخيص للمباني فيها، علماً أنه يعيش في القرية عشرات العائلات العربية البدوية من عشيرة الجهالين، الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.

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