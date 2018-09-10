شؤون فلسطينية

سيدة فلسطينية تتحدث عن دور المرأة العربية بمعرض اسطنبول الدولي

سيدة فلسطينية تتحدث عن دور المرأة العربية بمعرض اسطنبول الدولي
الاكاديمية الفلسطينية الدكتورة نيرمين البورنو
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة نيرمين البورنو، ندوة بعنوان "المرأة العربية بين الصور النمطية والدور المطلوب"، وذلك ضمن فعاليات منتدى المرأة الخليجية "صورة المرأة والأسرة في الإعلام العربي" خلال معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي.

وتحدثت البورنو عن الصورة الذهنية للمرأة، والتي تشكلت من خلال وسائل الإعلام، وكرست ثقافة الجسد والأدوار الثانوية لها بالحياة، وتقديم واستعراض الصورة السلبية التقليدية عن المرأة العربي.

وذكرت البورنو، من خلال إحصائيات، أن نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار في الدول العربية لا تتجاوز 5.6% بينما تقارب 39,7% في الدول الاسكندنافية.

واستعرضت البورنو العديد من النماذج المشرفة للمرأة العربية مثل جميلة بوحيرد، حنان الحروب، غادة المطيري، زها حديد، سميرة موسى، نوال المتوكل، وغيرهن، من النساء اللواتي قدمن إضافات نوعية مهمة في العديد من العلوم والمجالات.

ودعت خلال الندوة إلى ضرورة العمل على تغيير صورة النمطية والذهنية للمرأة العربية من خلال خلق حالة وعي على عدة مستويات من أجل النهوض بواقع المرأة في المجتمعات العربية وإعطائها الأدوار العديدة في الكثير من المجالات، والذي يُعد حقاً من حقوق المرأة العربية، وخاصة أن المرأة عندما اتيحت لها الفرص، أبدعت، وقدمت النماذج الرائعة، التي تعد فخراً للمرأة العربية.

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