المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يرفعون رزمة مشاريع فلسطينية للوزاري العربي

رفع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، مجموعة من مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي، تتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.





كما تتضمن المشروعات، ضرورة مواجهة المسعى الأميركي- الإسرائيلي، القاضي بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، واستمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ورفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.





كما طالب المندوبون، بدعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة التصدي للمشروع الأميركي الإسرائيلي الساعي لتصفية القضية الفلسطينية.





ويعقد مجلس جامعة الدول العربية، غداً الثلاثاء دورته الـ 150 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

رام الله - دنيا الوطن