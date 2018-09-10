شؤون فلسطينية

اتحاد شبابي يدعو لتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية

اتحاد شبابي يدعو لتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد العام للفرق الشبابية، في قطاع غزة: إنه لطالما كان الشباب الفلسطيني، وقوداً لجميع المراحل التي عايشها أبناء شعبنا،
بدايةً من انطلاق الثورة الفلسطينية، أنبل ظاهرة عرفتها البشرية، مروراً بخطوط المواجهة والانتفاضات والهبات الجماهيرية المتعددة، ولطالما أثبت الشباب، أنهم قادرون على حماية المشروع الوطني والاستجابة لنداء الوطن والواجب، ومقتضيات ومتطلبات
 الحالة الوطنية في حقبها المختلفة.

وأضاف بيان صادر عن الاتحاد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لأن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني، فإنه يجب أن يتمتع بكامل حقوقه، وتمثيله السياسي، ووصوله لمراكز صنع القرار، لذا نطالب بإيجاد سبل وآليات، تمكن الشباب من المشاركة السياسية، ومراكز صنع القرار في فلسطين، حيث أثبت الشباب الفلسطيني قدرته الفاعلة على التميز والعمل الدؤوب
في كافة أوجه الحياة على الساحة النضالية والسياسية، ولطالما نجح الشباب بأساليبهم المتواضعة، في إيصال قضيتنا للعالم وتعرية الاحتلال وفضح ممارساته.

ودعا الاتحاد، لإعادة النظر في مسودة قانون الشباب، وتوحيده بين الضفة وغزة، وتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، إضافة لتذليل كافة العقبات والمعيقات التي تحول دون وصول الشباب إلى المراكز السيادية، ومراكز صنع القرار في المجتمع.

وطالب الاتحاد، بتمكين وتفعيل دور الشباب الفلسطيني داخل هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الصعيد الدبلوماسي، وطالب أيضاً بالعمل الجاد والدؤوب على توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة في صفوف الشباب، وتمكينهم الفاعل في أماكن عملهم.

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