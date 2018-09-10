شؤون فلسطينية

شاهد: جنود الاحتلال يتمركزون على شاطئ زيكيم بنفس طريقة تمركزهم شرقي غزة

شاهد: جنود الاحتلال يتمركزون على شاطئ زيكيم بنفس طريقة تمركزهم شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم، توضح مواجهة بين المواطنين الفلسطينيين، الذين تظاهروا في موقع زيكيم شمال غرب مدينة غزة، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي المتسترين بالصخور على الشاطئ.

وتظهر في الصورة أعمدة الدخان، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات عدة بجروح مختلفة والاختناق.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد نظمت اليوم مسيرة بحرية، انطلقت من ميناء الصيادين متجهة نحو الشمال.

هذه الصورة غير بعيدة عما يحدث في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فإحدى الصور، بينت جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم متسترون، ولكن خلف السواتر الرملية.
عدسة حسام سالم



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