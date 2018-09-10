بشكل رسمي.. الخارجية الأمريكية تغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الإثنين، في بيان رسمي أن الممثلية الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن ستغلق، وذلك في إشارة إلى مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن واشنطن سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بنشاطات بهدف التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن "منظمة التحرير لم تقم بخطوات للدفع ببدء مفاوضات مباشرة وذات أهمية مع إسرائيل"، بحسب البيان.وقال البيان: "إن قيادة منظمة التحرير شجبت خطة السلام الأميركية (صفقة القرن) التي لم تطلع عليها، ورفضت التعاون مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق بجهود السلام، وما إلى ذلك".وأضاف: "القرار يتماشى مع الإدارة الأميركية ومخاوف الكونغرس من المحاولة الفلسطينية لتعجيل التحقيق مع إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".كما جاء في البيان، أن الولايات المتحدة تواصل الاعتقاد بأن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي الطريق الوحيد لتحقيق تقدم.