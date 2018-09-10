الأطر النقابية والعمالية والمهنية لمنظمة التحرير تلتقي بدعوة من حركة فتح

رام الله - دنيا الوطنعقدت الأطر النقابية والمهنية والعمالية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها بدعوة من حركة فتح التي حضر عنها الدكتور حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا وجمال عبيد مفوض الاتحادت والنقابات العمالية، وذلك لمناقشة كافة معوقات العمل النقابي في المحافظات الجنوبية وأسباب تعطيله المرتبط بالانقسام والبحث في ايجاد حلول تضمن عودة الحياة النقابية.ورحب الدكتور حيدر القدرة بالحاضرين جميعا، ناقلا لهم تحيات قيادة حركة فتح في قطاع غزة وعلى رأسها القائد أبو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية للحركة ومفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية.واعرب القدرة عن امله ان يكون هذا الاجتماع بداية لاجتماعات متعددة بما يضمن التنسيق المستمر بين كافة فصائل منظمة التحرير بما يخدم أبناء شعبنا.هذا واكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية داخل الأطر والاتحادات التابعة لفصائل منظمة التحرير، وسيادة القانون واحترام اللوائح الناظمة في أي انتخابات قادمة في النقابات والاتحادات.وشدد المجتمعون على أهمية عودة ممتلكات النقابات والاتحادات التي تمت مصادرتها وخاصة اتحاد العمال.وفي ختام الاجتماع اكدوا على ضرورة الاستمرار في اللقاءات من اجل التنسيق والتشاور.هذا وقد شارك في الاجتماع قادة مفوضيات الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية في حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية والمبادرة الوطنية وحزب الشعب.